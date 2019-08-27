Зеленский выбрал министров обороны и иностранных дел Украины
Президент Украины Владимир Зеленский определился с министрами обороны и иностранных дел, сообщает Интерфакс.
По словам главы украинского государства, на должность министра обороны подойдет его внештатный советник, экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны Андрей Загороднюк. На пост министра иностранных дел президент Украины предложил политика Вадима Пристайко.
Известно, что проекты постановления он направил в парламент на рассмотрение.