Азербайджан продолжает добиваться освобождения Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева

Напомним, что т.н. «суд» в оккупированном Нагорном Карабах е 29 декабря 2014 года приговорил Дильгама Аскерова к пожизненному заключению, а Шахбаза Гулиева к 22 годам лишения свободы.

Азербайджан продолжает предпринимать усилия для освобождения Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, удерживаемых в заложниках марионеточным сепаратистским режимом на оккупированных территориях Азербайджана.

В настоящее время вопрос освобождения азербайджанских заложников находится в центре внимания руководства страны и азербайджанской общественности. По поручению главы государства предпринимаются все необходимые меры. Одним из самых важных шагов по освобождению наших соотечественников является обращение в Европейский суд по правам человека.

Стоит отметить, что в качестве представителя потерпевшей стороны (жен заложников) выступает председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров. За прошедший период была подготовлена официальная жалоба, которая 15 мая 2015 года была направлена в ЕСПЧ. Для обеспечения этой жалобы имеются достаточные юридические основания. Так были нарушены права Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева сразу по нескольким пунктам Европейской конвенции по правам человека, и ответственность за это напрямую несет Армения.

Как правило, рассмотрение жалоб, направленных в Европейский суд, может занять длительное время. Учитывая это, в жалобе была отмечена обеспокоенность по поводу состояния здоровья заложников и необходимость передачи их в Азербайджан либо в третью страну в соответствии с регламентом Европейского суда. Однако, к сожалению, эта просьба была отклонена Евросудом и было заявлено, что дело будет рассмотрено в обычном режиме.

Следует отметить, что в настоящее время Европейский суд находится на этапе коммуникации. Ожидается, что до конца нынешнего года этот процесс будет завершен и тогда дело азербайджанских заложников будет рассмотрено в кратчайшие сроки.

Помимо этого, чтобы узнать о состоянии здоровья заложников, поддерживается связь с представительством Международного общества Красного Креста в Азербайджане.

Однако Дильгам Аскеров, состояние здоровья которого крайне неудовлетворительно, не может писать письма своей семье. Этот факт подтверждает, что в силу примененных в отношении него пыток и нечеловеческого обращения состояние здоровья Аскерова резко ухудшилось.

Следует отметить, что председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров постоянно встречается с родственниками заложников и информирует их о ситуации с рассмотрением дела в Европейском суде.