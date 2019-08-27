Азербайджан продолжает добиваться освобождения Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева
Азербайджан продолжает предпринимать усилия для освобождения Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, удерживаемых в заложниках марионеточным сепаратистским режимом на оккупированных территориях Азербайджана.
Напомним, что т.н. «суд» в оккупированном Нагорном Карабахе 29 декабря 2014 года приговорил Дильгама Аскерова к пожизненному заключению, а Шахбаза Гулиева к 22 годам лишения свободы.
В настоящее время вопрос освобождения азербайджанских заложников находится в центре внимания руководства страны и азербайджанской общественности. По поручению главы государства предпринимаются все необходимые меры. Одним из самых важных шагов по освобождению наших соотечественников является обращение в Европейский суд по правам человека.
Стоит отметить, что в качестве представителя потерпевшей стороны (жен заложников) выступает председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров. За прошедший период была подготовлена официальная жалоба, которая 15 мая 2015 года была направлена в ЕСПЧ. Для обеспечения этой жалобы имеются достаточные юридические основания. Так были нарушены права Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева сразу по нескольким пунктам Европейской конвенции по правам человека, и ответственность за это напрямую несет Армения.
Как правило, рассмотрение жалоб, направленных в Европейский суд, может занять длительное время. Учитывая это, в жалобе была отмечена обеспокоенность по поводу состояния здоровья заложников и необходимость передачи их в Азербайджан либо в третью страну в соответствии с регламентом Европейского суда. Однако, к сожалению, эта просьба была отклонена Евросудом и было заявлено, что дело будет рассмотрено в обычном режиме.
Следует отметить, что в настоящее время Европейский суд находится на этапе коммуникации. Ожидается, что до конца нынешнего года этот процесс будет завершен и тогда дело азербайджанских заложников будет рассмотрено в кратчайшие сроки.
Помимо этого, чтобы узнать о состоянии здоровья заложников, поддерживается связь с представительством Международного общества Красного Креста в Азербайджане.
Однако Дильгам Аскеров, состояние здоровья которого крайне неудовлетворительно, не может писать письма своей семье. Этот факт подтверждает, что в силу примененных в отношении него пыток и нечеловеческого обращения состояние здоровья Аскерова резко ухудшилось.
Следует отметить, что председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров постоянно встречается с родственниками заложников и информирует их о ситуации с рассмотрением дела в Европейском суде.
Так, на днях Анар Багиров встретился с сыном Дильгама Аскерова Кюрдоглу Аскеровым. На встрече адвокат отметил, что сожалеет о том, что Европейский суд все еще не рассматривает дело, несмотря на то, что прошло уже более четырех лет и состояние здоровья Дильгама Аскерова вызывает опасение. В то же время было отмечено, что ни одна международная организация или посольство, которые часто позиционируют себя в качестве защитников прав человека, а также так называемые грантоправозащитники никогда не затрагивали вопрос Дильгама и Шахбаза ни на одной из встреч или мероприятий и всегда игнорировали этот вопрос. Это явно свидетельствует о том, что они в своей деятельности используют двойные стандарты.
На встрече обсуждался и вопрос невозможности наладить связь родственников с заложниками. Отмечалось, что из-за того, что правительство Армении не предоставило реальных гарантий безопасности родственникам, которые хотят посетить Дильгама Аскерова, это не представляется возможным.
Помимо этого, на встрече указывалось, что азербайджанская адвокатура всегда готова оказать всестороннюю поддержку каждому представителю нашего народа по таким национальным и жизненно важным вопросам.
В то же время, принимая во внимание щепетильность рассмотрения этого вопроса в Европейском суде, подчеркивалась необходимость предельной корректности местных СМИ при освещении этого дела.