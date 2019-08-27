Их бой состоялся 26 апреля в подмосковных Мытищах в рамках Fight Nights Global 93 и решением судей завершился победой Наримана, который стал обладателем чемпионского пояса Fight Nights Global в легком весе (до 70 кг).

Сейчас Хамитов заявляет, что готов сразиться с Аббасовым даже в Азербайджане, где его соперника будет неистово поддерживать местная публика. Казахстанский боец грозится побить Наримана на глазах у азербайджанских зрителей.

«Я согласен, что в поединке с Нариманом я показал незрелищный бой, - цитирует Хамитова vesti.kz. - Это был не самый лучший мой поединок. Я не смог показать даже 50 процентов из того, что умею. Я сказал Кямилю Гаджиеву (президент Fight Nights Global – Ред.): пусть будет реванш в Азербайджане и весь местный народ будет против меня, но я его побью. Даже болельщики увидят, как я его «закапываю». Я долго этого не делал.

Я никогда не гонялся за хайпом. Болельщики, которые пишут разные комментарии через фейковые аккаунты, думают, что мне уже 30 и я скоро уйду из спорта. Нет, я буду в этом спорте как минимум пять-шесть лет. Я только начал понимать этот вид спорта. Мои некоторые посты - это слова народа. Просто их никто не слышит. А когда я пишу - это уже резонанс. Я, когда только пришел в ММА, у меня была цель заинтересовать простых людей. Казахи, если даже не смотрят борьбу, они в любом случае смотрят драки - это у нас в крови».

Между тем, vesti.kz, сославшись на источник, близкий к команде Хамитова, сообщила, что реванш состоится в сентябре в Баку. Однако из лагеря Наримана Аббасова haqqin.az заявили, что данная информация не соответствует действительности.

Возвращаясь к их первому бою, стоит сказать, что на взвешивании Хамитов не уложился в нужный вес, превысив его на 2,5 кг. Поединок был под угрозой срыва, но Нариман Аббасов согласился на бой. При этом Куат Хамитов получил штрафной балл. В итоге пятираундовый бой завершился победой Наримана. Позже казах подал апелляцию на поражение. Также он заявил, что вышел на бой с травмированной рукой и не мог драться в полную силу.

В ответ на это Нариман Аббасов обвинил соперника в безответственности из-за лишнего веса и назвал его выдумщиком и сказочником.

На данный момент в активе Наримана Аббасова 24 победы в 27 боях. У Куата Хамитова 18 побед и 7 поражений.

Предлагаем вашему вниманию видео первого боя между Аббасовым и Хамитовым.