Казахстанцам списали долги на миллиарды тенге

По его словам, общая сумма кредитов, которые будут списаны, составляет 105 млрд тенге. Спишут кредиты гражданам, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, пишет Sputnik Казахстан.

До 5 сентября 507 тысячам казахстанцам спишут долги по потребительским кредитам. Об этом сказал заместитель председателя Национального банка Казахстана Олег Смоляков.

«До 5 сентября банки и микрофинансовые организации должны провести соответствующее распределение этих средств по счетам заемщиков, и до 9 сентября уже уведомить правительство и соответствующих операторов этой программы», - рассказал на пресс-конференции в правительстве заместитель председателя Национального банка Олег Смоляков.

По его словам, банки и микрофинансовые организации уже завершили работы по списанию штрафов и пеней по беззалоговым потребительским займам у 1 192 834 заемщиков на общую сумму свыше 33,6 миллиарда тенге (приблизительно $87 млн).

Поручение списать кредиты казахстанцев, которые оказались в трудной жизненной ситуации и стали неплатежеспособны, отдал ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Долги списывают тем, у кого общая задолженность по беззалоговому потребительскому займу не превышает трех миллионов тенге по состоянию на 1 июня 2019 года (7 750 долларов). При этом списывается максимум 300 тыс тенге.