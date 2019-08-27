Казахстанцам списали долги на миллиарды тенге
До 5 сентября 507 тысячам казахстанцам спишут долги по потребительским кредитам. Об этом сказал заместитель председателя Национального банка Казахстана Олег Смоляков.
По его словам, общая сумма кредитов, которые будут списаны, составляет 105 млрд тенге. Спишут кредиты гражданам, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, пишет Sputnik Казахстан.
«До 5 сентября банки и микрофинансовые организации должны провести соответствующее распределение этих средств по счетам заемщиков, и до 9 сентября уже уведомить правительство и соответствующих операторов этой программы», - рассказал на пресс-конференции в правительстве заместитель председателя Национального банка Олег Смоляков.
По его словам, банки и микрофинансовые организации уже завершили работы по списанию штрафов и пеней по беззалоговым потребительским займам у 1 192 834 заемщиков на общую сумму свыше 33,6 миллиарда тенге (приблизительно $87 млн).
Поручение списать кредиты казахстанцев, которые оказались в трудной жизненной ситуации и стали неплатежеспособны, отдал ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Долги списывают тем, у кого общая задолженность по беззалоговому потребительскому займу не превышает трех миллионов тенге по состоянию на 1 июня 2019 года (7 750 долларов). При этом списывается максимум 300 тыс тенге.