В Украине выбрали спикера новой Рады

В Украине глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков избран спикером Верховной Рады. За соответствующее решение проголосовали 282 депутата из 226 необходимых, передает ТАСС.

Кандидатура Разумкова не была неожиданностью: представители "Слуги народа" неоднократно заявляли, что именно он будет предложен на пост спикера украинского парламента.

После рассмотрения вопроса о назначении председателя парламента Рада определилась и с должностью первого вице-спикера. На голосовании 330 депутатов новой Рады поддержали на этом посту представителя президента Украины в парламенте Руслана Стефанчука.