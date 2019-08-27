Армения готовится к встрече с Мамедъяровым

Новую встречу глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна планируется провести в ближайшее время, сообщает «Спутник Армения».

Как сказал сам Мнацаканян в четверг журналистам, конкретных сроков он назвать не может, но диалог по этому вопросу ведется и соответствующее заявление должно быть озвучено обеими сторонами.

В целом, по мнению армянского министра, в этом году переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта был довольно динамичным и замораживать процесс стороны не намерены. Но вот по поводу встречи на уровне лидеров государств Мнацаканян пока ничего сказать не смог.

Отметим, что в последний раз Мнацаканян и Мамедъяров встречались 20 июня 2019 года в Вашингтоне.