Россия заплатит долги перед Советом Европы

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за часть 2017 года и 2018-й, говорится в распоряжении российского правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Сумма платежа составит 54,7 миллиона евро, ее возьмут из федерального бюджета. Это решение согласовано с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минтранспорта РФ, говорится в документе за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева, пишет Лента.ру.

Ранее в МИД РФ сообщали, что после восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы в конце июня 2019 года Россия полностью выплатила взнос в бюджет организации за 2019 год в размере 33 миллионов евро.