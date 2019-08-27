Лукашенко: Отношения с США надо начать с чистого листа

"Несмотря на всю шумиху", которая происходит вокруг поездки Болтона, в ней "много положительного, особенно для Беларуси", заявил глава белорусского государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в Минске предложил начать белорусско-американские отношения с чистого листа.

Визит помощника президента США в Минск Лукашенко назвал историческим, напомнив при этом, что ранее в Беларуси побывали многие эксперты и специалисты из США, с которыми он лично встречался. Однако "таких заметных, высокопоставленных фигур", как Болтон, в Беларуси "не было давно", указал Лукашенко. "В этом тоже историчность визита", - цитирует его ТАСС.

Президент предложил Болтону "откровенно, даже по-дружески" обсудить "все вопросы отношений", даже если они "будут неприятные" для Беларуси.

В свою очередь, Джон Болтон заявил, что рассчитывает найти общий язык с Лукашенко: "Согласен с вами, мы должны быть предельно откровенны".