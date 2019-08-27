«Карабах» против «Линфилда» в Лиге Европы Стартовые составы; обновлено 19:02
Объявлены стартовые составы «Карабаха» и «Линфилда».
«Карабах» - Вагнер, Айлтон, Рахиль Мамедов, Максим Медведев, Мичел, Хайме Ромеро, Махир Эмрели, Рашад Садыхов, Абделла Зубир, Ричард Алмейда, Магайе Гейе.
«Линфилд» - Роан Фергюсон, Марк Стэффорд, Джимми Каллахер, Бастьен Хери, Жоэль Купер, Шейн Лавери, Мэтью Кларк, Стивен Фаллон, Джейми Малгрю, Найалл Куинн, Крис Кейсмент.
* * * 18:39
В 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы между азербайджанским «Карабахом» и североирландским «Линфилдом».
В первом матче в Белфасте британцы победили со счетом 3:2.
Сегодняшнюю игру будет судить российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
«Карабаху» сегодня нужно победить «Линфилд» с разницей в два мяча либо со счетом 1:0 или 2:1.
Если «Карабаху» удастся одолеть североирландцев, то он в шестой раз подряд сыграет на групповом этапе еврокубков. Начиная с 2014 года подопечные Гурбана Гурбанова неизменно играют в осенней стадии турниров. Четыре раза «Карабах» играл в группе Лиги Европы и один раз - в группе Лиги чемпионов. Ни разу чемпиону Азербайджана не удавалось преодолеть групповой раунд.