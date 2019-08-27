В первом матче в Белфасте британцы победили со счетом 3:2.

В 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы между азербайджанским « Карабах ом» и североирландским «Линфилдом».

Сегодняшнюю игру будет судить российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

«Карабаху» сегодня нужно победить «Линфилд» с разницей в два мяча либо со счетом 1:0 или 2:1.

Если «Карабаху» удастся одолеть североирландцев, то он в шестой раз подряд сыграет на групповом этапе еврокубков. Начиная с 2014 года подопечные Гурбана Гурбанова неизменно играют в осенней стадии турниров. Четыре раза «Карабах» играл в группе Лиги Европы и один раз - в группе Лиги чемпионов. Ни разу чемпиону Азербайджана не удавалось преодолеть групповой раунд.