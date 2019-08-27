Болтон: Минск и Вашингтон не решили проблемные вопросы

Минск и Вашингтон не решили проблемные вопросы, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон по результатам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В то же время Болтон отметил, что "дискуссия была важна". Представитель США обратил внимание и на то, что стороны не затрагивали вопрос о возвращении послов, передает ТАСС.

"Мы не обсуждали этот вопрос. Нам нужно видеть прогресс в определенных сферах, чтобы иметь прогресс в вопросе восстановления уровня дипломатического представительства", - отметил Болтон.