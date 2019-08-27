Евро-2019: Азербайджан обыграл Румынию и занял 2-е место в группе
В Будапеште женская сборная Азербайджана по волейболу провела последний матч на групповой стадии чемпионата Европы.
Наша команда играла против сборной Румынии и уверенно победила – 3:0 (25:15, 25:14, 25:21).
Таким образом, Азербайджан одержал четыре победы в пяти матчах и занял 2-е место в группе «С».
Турнирное положение:
1. Голландия – 4 победы, 12 очков (4 матча)
2. Азербайджан – 4, 10 (5)
3. Хорватия – 3, 10 (5)
4. Румыния – 2, 6 (5)
5. Венгрия – 1, 3 (4)
6.Эстония – 0, 1 (5).
В 1/8 финала выходят по четыре команды из четырех групп. Заняв 2-е место, наша сборная сыграет с 3-й командой группы «А», коей, скорее всего, станет Болгария.
Матч 1/8 финала с участием сборной Азербайджана состоится 1 сентября в Будапеште.