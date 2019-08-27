Bloomberg: США хотят потребовать с Китая имперские долги

Держатели облигаций имперского Китая предложили президенту США Дональду Трампу потребовать от КНР выплаты по старым долгам, которые были сделаны в период дореволюционного Китая, когда там правил император. Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что у Трампа по этому поводу уже прошла встреча с группой держателей китайских облигаций, которые выпускали в Китае в начале XX века.

Как известно, власти КНР отказываются признавать и выплачивать данные долги.

Отмечается, что в начале XX века доходность облигаций доходила до 4,5-5% годовых.

Согласно проведенным расчетам, Китай остается должен по ним свыше $1 трлн.