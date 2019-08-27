Нефть снова дорожает: Brent выше $60

Стоимость нефти эталонных марок после снижения перешла к росту в ходе торгов в четверг на оптимизме по поводу сокращения запасов в США и смягчения напряженности в американо-китайском торговом конфликте.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени подорожали на $0,26 (0,43%) - до $60,75 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,79 (1,42%), до $56,57 за баррель.