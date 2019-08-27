Жеребьевка Лиги чемпионов: «Юве» против «Атлетико», «Галатасарай» против «Реала»
В Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов.
Перед жеребьевкой 32 клуба согласно рейтингу команд и стран, которые они представляют, а также по последним достижениям в еврокубках были поделены на 4 корзины.
Первую корзину возглавили английские «Ливерпуль» и «Челси» - победители последних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также в корзину под номером 1 попали чемпионы шести сильнейших стран в таблице коэффициентов УЕФА. Начиная со 2-й корзины команды распределялись сугубо их рейтингу за последние 5 лет.
Корзина 1: «Ливерпуль» (Англия), «Челси» (Англия), «Барселона» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Бавария» (Германия), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Зенит» (Россия).
Корзина 2: «Реал» (Мадрид, Испания), «Атлетико» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Наполи» (Италия), «Шахтер» (Украина), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Аякс» (Голландия), «Бенфика» (Португалия).
Корзина 3: «Лион» (Франция), «Байер» (Германия), «Зальцбург» (Австрия), «Олимпиакос» (Греция), «Брюгге» (Бельгия), «Валенсия» (Испания), «Интер» (Италия), «Динамо» (Загреб, Хорватия).
Корзина 4: «Локомотив» (Москва, Россия), «Генк» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция), «Лейпциг» (Германия), «Славия» (Чехия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Аталанта» (Италия), «Лилль» (Франция).
По итогам жеребьевки состав групп получился таким:
группа «А»: «ПСЖ», «Реал», «Брюгге», «Галатасарай».
группа «B»: «Бавария», «Тоттенхэм», «Олимпиакос», «Црвена Звезда».
группа «С»: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Динамо», «Аталанта».
группа «D»: «Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив».
группа «E»: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк».
группа «F»: «Барселона», «Боруссия», «Интер», «Славия».
группа «G»: «Зенит», «Бенфика», «Лион», «Лейпциг».
группа «H»: «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль».
Матчи 1-го тура группового этапа состоятся 17-18 сентября. Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Стамбуле.