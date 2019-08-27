Жеребьевка Лиги чемпионов: «Юве» против «Атлетико», «Галатасарай» против «Реала»

В Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов.

Перед жеребьевкой 32 клуба согласно рейтингу команд и стран, которые они представляют, а также по последним достижениям в еврокубках были поделены на 4 корзины.

Первую корзину возглавили английские «Ливерпуль» и «Челси» - победители последних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также в корзину под номером 1 попали чемпионы шести сильнейших стран в таблице коэффициентов УЕФА. Начиная со 2-й корзины команды распределялись сугубо их рейтингу за последние 5 лет.