Как стало известно из следственных материалов, несколько лет назад Вюсал Гаджиев узнал, что его жена изменяет ему с Русланом. Он стал следить за супругой и застиг ее с любовником во дворе собственного дома. Он тогда не причинил физического вреда своему сопернику, а просто сдал его полиции. А вот Руслан после этого стал рассказывать по всему району, что Вюсал трус, боялся вступить с ним в драку, не заступился за честь семьи. Оскорбленный Вюсал решил убить любовника жены, и стал ждать подходящий момент. Прошло несколько лет, неверная жена умерла от болезни.

Согласно материалам дела, 12 августа прошлого года Вюсал Гаджиев под предлогом ремонта мебели пригласил Руслана Гаджиева к себе домой. Там он напомнил, что простил его, когда поймал со своей женой. На что Руслан принялся оскоблять покойную супругу Вюсала, заявив, что она вообще вела разгульный образ жизни, имела связь с еще несколькими мужчинами. Рассвирепевший Вюсал схватил со стола бутылку и ударил Руслана по голове. А потом выволок его в подсобку и нанес несколько ударов ножом. От многочисленных ранений Руслан скончался на месте.

На заседании суда Вюсал Гаджиев отказался признавать себя виновным.

«В 2014 году я застал свою жену с Русланом. Я не стал его бить, а просто сдал полиции. Жену-изменщицу я прогнал из дома, но потом из-за детей все же простил ее. А через год она умерла от талассемии», - сказал обвиняемый.

Однако затем он стал отрицать очевидные факты, указанные в обвинительном акте, и заявил, что в тот злополучный день он у себя дома со своим другом Исмаилом пил водку. За столом они стали вспоминать прошлое, и Вюсал сказал, что давно простил Руслана.

«Потом я ненадолго отлучился, а когда вернулся, то увидел, что Исмаил во дворе моего дома спорит с Русланом. По просьбе Исмаила я пригласил Руслана домой, и это стало моей ошибкой. За столом Исмаил налил новому гостю водки, а я вдруг вспомнил, как жена изменяла мне с Русланом. Злость помутила рассудок, и я ударил Руслана бутылкой по голове. Потом вышел из комнаты, а когда вернулся, ни Исмаила, ни Руслана там не было. В подсобке горел свет, когда я туда зашел, Руслан был уже мертв», - настаивал обвиняемый.

По утверждению Вюсала Гаджиева, Руслана убил его друг Исмаил Сафаралиев.

«После этого происшествия Исмаил сбежал в Россию. Я об этом и следователю говорил. Но разыскивать Исмаила не стали. Если бы я хотел убить Руслана, то сделал это еще тогда, когда поймал с женой. Но я же не убил», - уверял В.Гаджиев.

Суд не поверил словам обвиняемого, посчитав, что показания свидетелей, а также экспертизы по делу полностью доказывают вину Вюсала Гаджиева в убийстве.

Потерпевшая по делу Кафия Сеидова, мать убитого, заявила, что ее сын Руслан был тихим и неконфликтным человеком. Правда, он злоупотреблял спиртным, отчего его семейная жизнь и не заладилась – жена ушла от него.

«Мой сын был мебельным мастером. В 2014 году Вюсал действительно застал его со своей женой и сдал полиции. Но жена Вюсала сказала сотрудникам полиции, что Руслан пришел к ним домой по ее приглашению, и тогда моего сына отпустили. В тот день Руслан сказал мне, что у него есть заказ и он должен отдать заказчику список материалов. Но ночью Руслан не вернулся. Я подумала, что он опять напился и где-то валяется или что-то натворил в пьяном виде и его забрала полиция. А под утро деверь сообщил, что Вюсал убил Руслана», - сказал мать погибшего.

Суд приговорил Вюсала Гаджиева к лишению свободы сроком на 12 лет.