Тренер «Линфилда»: «Российский судья принимал решения в пользу «Карабаха»

В ходе матча Хили несколько раз проявлял недовольство действиями арбитра, и в первую очередь ему был задан вопрос на эту тему.

«Что меня не устроило в судействе? Главный вопрос для меня – был ли офсайд при втором голе в наши ворота. В целом меня удивило сегодня судейство российского арбитра. В спорных моментах, в эпизодах 50 на 50 судья принимал решения в пользу «Карабаха». Ауты, штрафные…

«Карабах» был сильнее нас по сумме двух игр. Это все видели. Мы это принимаем. Но я горжусь своими игроками за проявленное мужество. Мы могли играть в группе, но «Карабах» тоже достоин быть там.

Мы знали, что нам не удастся часто владеть мячом. В общем мы оказали достойное сопротивление. Даже был момент при счете 0:1, когда было непонятно, как сложится игра. Мнение о нашей игре лучше спросить у представителей «Карабаха». Мы – полупрофессиональная команда, мы не зарабатываем денег.

В «Карабахе» мне сложно кого-то выделить. Но можно отметить тройку полузащитников. Наверное, все же выделю особо Ричарда Алмейду и Абделлу Зубира.

Я буду помнить Баку. Нас тут хорошо встретили. Красивый город, прекрасные люди! Желаю «Карабаху» успехов на групповой стадии».