Леса в огне, но президент в это не верит на другом конце географии
Бразильский дождевой лес в Амазонии горит уже без малого месяц. Количество очагов возгорания в крупнейшем лесу планеты по сравнению с прошлым годом резко возросло. Причина значительной части возгораний - люди.
«На далекой Амазонке не бывал я никогда», - пелось в мультфильме из далекого детства, хоть и тянуло. Таинственные леса таинственной реки, обилие шокирующих сюжетов для кинематографа - тут тебе и пираньи, и аллигаторы, и анаконды, и местные племена, ну и, конечно же, хит от «тетушки Чарли из Бразилии, где много, много диких обезьян». Уникальный мир с фантастической флорой и фауной, исчезающий на наших глазах.
Чтобы было более наглядно - тропические леса Амазонки по размерам всего в два раза меньше всей территории Соединенных Штатов, и их роль в экосистеме нашей планеты трудно переоценить. Но, сдается, президент Бразилии Жаир Больсонаро придерживается иной точки зрения - ничего страшного не происходит.
Леса Амазонии, нужно сказать, горят регулярно. Только с начала нынешнего года бразильские природоохранные агентства зафиксировали из космоса более 70 тысяч очагов возгорания, причем только за первую неделю августа ими было зафиксировано 9507 новых пожаров. Мужскому населению Сан-Паулу пришлось отказаться от белых штанов - в середине августа город накрыл смог настолько плотный, насыщенный и всепроникающий, что почернела даже водопроводная вода.
«Зола и пепел не местные», - заявили ученые в ответ на официальную версию донов Педро из муниципалитета. - «Они - от очень плотных и масштабных возгораний, которые произошли несколько дней назад в штате Рондония и на территории Боливии», то есть их принесло почти за две тысячи километров.
Бразильские власти продолжают настаивать на том, что ничего страшного не происходит - впрочем, к их версии мы еще вернемся. А пока лишь отметим, что масштаб возгораний в амазонских лесах в этом году действительно выше обычного. По данным спутников НАСА, они, по всей видимости, начались в Парагвае, а сегодня уже охватили территории Боливии и Бразилии. При этом, в той же Бразилии число и интенсивность возгораний существенно выше, чем в прошлом году, и в целом за последние девять лет - с 2010 года.
Ситуация вызвала серьезный международный резонанс, вплоть до того, что стала предметом обсуждения на недавнем саммите «большой семерки». Инициатором стал все тот же Эммануэль неутомимый наш Макрон, который - вот уж воистину, с Трампом поведешься Твиттера от него и наберешься - опубликовал 22 августа драматический пост: «Амазония - легкие нашей планеты, которая производит 20% кислорода, горит. Это международный кризис. Члены G7, встретимся через два дня, чтобы поговорить об этой чрезвычайной ситуации».
Но тут… Все правильно, взыграли амбиции Больсонару. Чего-то этот французский ферт в наши пожары лезет? Нет ли здесь колониального мышления и покушения на наш суверенитет? Сами справимся, не оскудела земля бразильянская брутальными донами Педро, которые и аллигатора на скаку остановят, и в горящую сельву войдут.
Мысли президента Бразилии более художественно изложил его верный Санчо Панса, то есть - глава администрации Больсонару Оникс Лорензони, который со всей прямотой рубанул все в том же Твиттере: «Макрон не в состоянии предотвратить предсказуемый пожар в храме, который является всемирным наследием, и теперь хочет поучать нашу страну?» Так и просится продолжение, озвученное, правда, другим лидером: «Пусть поучит жену щи варить!» Кстати, о жене французского президента Больсонару тоже высказался, публично и весьма нелестно.
А причиной этого скандала стала, как всегда, экономика. Когда известия о реальных масштабах пожара в Амазонии и бездействии властей стали широко известны, Эммануэль Макрон заявил, что может заблокировать договор о свободной торговле между Евросоюзом и Бразилией, который крайне необходим и Больсонару, и всей экономике страны. После чего, собственно, горячий галл и темпераментный бразильянец перешли на личности.
А между тем в истории с пожарами Больсонару далеко не безупречен. Прежде всего, он рассматривает тропические леса Амазонии отнюдь не как уникальную экосистему с редкими видами флоры и фауны. Для него это территория как целина - нуждающаяся в вовлечении в экономику. Поэтому - зеленый свет лесозаготовителям и переработчикам древесины на экспорт, крупным фермам по выращиванию крупного рогатого скота. А для них хороший лес - тот, который срублен, заштабелеван или вообще выжжен.
Полтысячи местных туземных племен? Да полно, сам Болсонару считает их «обитателями огромного зоопарка», могут и потесниться, а исчезнут - так и невелика потеря.
Причем, поведение Больсонару в точности копирует недавнюю ситуацию с пожарами в стране - партнером Бразилии по БРИКС. Сначала заявляется, что на тушение нет средств, к тому же - горят такие удаленные участки, что и внимания на них обращать не стоит. И вообще, в Амазонии каждый год пожары, не набегаешься.
Затем, после волны международного возмущения, на борьбу с пожарами отправляется 44 тысячи военнослужащих, и тут же появляются победные реляции об усмирении огненной стихии.
А вот потом находятся и виновные. И это не власти, санкционирующие незаконные порубки и палы, не лесозаготовители и фермеры, при попустительстве властей нарушающие все мыслимые нормы ведения работ в лесной зоне - а «иностранные агенты». Больсонару так и заявил на пресс-конференции: «Все указывает на то, что лес в Бразилии поджигают зарубежные неправительственные организации». А когда дотошные журналисты начали его пытать вопросами типа «какие будут ваши доказательства?», президент Бразилии прямо сказал, что никаких доказательств этого нет и быть не может, поскольку подрывные операции делаются секретно, с заметанием следов.
Ну а пиком всей этой истории стал отказ донов Педро из бразильского правительства от финансовой помощи, которую выделили им члены «большой семерки». Уже упоминавшийся выше Оникс Лорензони заявил, что «Бразилия может сама научить любой народ тому, как надо защищать леса».
Да, в завершение этой истории - небольшая пикантная деталь. Расследование Би-би-си выяснило, что рекордное увеличение площади пожаров совпало с резким уменьшением объема штрафов, которые власти Бразилии выписывают за нарушения в сфере экологии. По сути, Больсонаро и его доны Педро стимулируют бизнес выжигать Амазонию. Экономика - наше все, экология - продажная девка колониализма! Так что, подозреваю, той Амазонки, о которой пелось в песенке нашего детства, мы больше никогда не увидим.