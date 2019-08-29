Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 29 августа 2019, 22:28

Бразильский дождевой лес в Амазонии горит уже без малого месяц. Количество очагов возгорания в крупнейшем лесу планеты по сравнению с прошлым годом резко возросло. Причина значительной части возгораний - люди.

«На далекой Амазонке не бывал я никогда», - пелось в мультфильме из далекого детства, хоть и тянуло. Таинственные леса таинственной реки, обилие шокирующих сюжетов для кинематографа - тут тебе и пираньи, и аллигаторы, и анаконды, и местные племена, ну и, конечно же, хит от «тетушки Чарли из Бразилии, где много, много диких обезьян». Уникальный мир с фантастической флорой и фауной, исчезающий на наших глазах. Чтобы было более наглядно - тропические леса Амазонки по размерам всего в два раза меньше всей территории Соединенных Штатов, и их роль в экосистеме нашей планеты трудно переоценить. Но, сдается, президент Бразилии Жаир Больсонаро придерживается иной точки зрения - ничего страшного не происходит.

Леса Амазонии, нужно сказать, горят регулярно. Только с начала нынешнего года бразильские природоохранные агентства зафиксировали из космоса более 70 тысяч очагов возгорания, причем только за первую неделю августа ими было зафиксировано 9507 новых пожаров. Мужскому населению Сан-Паулу пришлось отказаться от белых штанов - в середине августа город накрыл смог настолько плотный, насыщенный и всепроникающий, что почернела даже водопроводная вода. «Зола и пепел не местные», - заявили ученые в ответ на официальную версию донов Педро из муниципалитета. - «Они - от очень плотных и масштабных возгораний, которые произошли несколько дней назад в штате Рондония и на территории Боливии», то есть их принесло почти за две тысячи километров. Бразильские власти продолжают настаивать на том, что ничего страшного не происходит - впрочем, к их версии мы еще вернемся. А пока лишь отметим, что масштаб возгораний в амазонских лесах в этом году действительно выше обычного. По данным спутников НАСА, они, по всей видимости, начались в Парагвае, а сегодня уже охватили территории Боливии и Бразилии. При этом, в той же Бразилии число и интенсивность возгораний существенно выше, чем в прошлом году, и в целом за последние девять лет - с 2010 года. Ситуация вызвала серьезный международный резонанс, вплоть до того, что стала предметом обсуждения на недавнем саммите «большой семерки». Инициатором стал все тот же Эммануэль неутомимый наш Макрон, который - вот уж воистину, с Трампом поведешься Твиттера от него и наберешься - опубликовал 22 августа драматический пост: «Амазония - легкие нашей планеты, которая производит 20% кислорода, горит. Это международный кризис. Члены G7, встретимся через два дня, чтобы поговорить об этой чрезвычайной ситуации». Но тут… Все правильно, взыграли амбиции Больсонару. Чего-то этот французский ферт в наши пожары лезет? Нет ли здесь колониального мышления и покушения на наш суверенитет? Сами справимся, не оскудела земля бразильянская брутальными донами Педро, которые и аллигатора на скаку остановят, и в горящую сельву войдут. Мысли президента Бразилии более художественно изложил его верный Санчо Панса, то есть - глава администрации Больсонару Оникс Лорензони, который со всей прямотой рубанул все в том же Твиттере: «Макрон не в состоянии предотвратить предсказуемый пожар в храме, который является всемирным наследием, и теперь хочет поучать нашу страну?» Так и просится продолжение, озвученное, правда, другим лидером: «Пусть поучит жену щи варить!» Кстати, о жене французского президента Больсонару тоже высказался, публично и весьма нелестно. А причиной этого скандала стала, как всегда, экономика. Когда известия о реальных масштабах пожара в Амазонии и бездействии властей стали широко известны, Эммануэль Макрон заявил, что может заблокировать договор о свободной торговле между Евросоюзом и Бразилией, который крайне необходим и Больсонару, и всей экономике страны. После чего, собственно, горячий галл и темпераментный бразильянец перешли на личности.

А между тем в истории с пожарами Больсонару далеко не безупречен. Прежде всего, он рассматривает тропические леса Амазонии отнюдь не как уникальную экосистему с редкими видами флоры и фауны. Для него это территория как целина - нуждающаяся в вовлечении в экономику. Поэтому - зеленый свет лесозаготовителям и переработчикам древесины на экспорт, крупным фермам по выращиванию крупного рогатого скота. А для них хороший лес - тот, который срублен, заштабелеван или вообще выжжен. Полтысячи местных туземных племен? Да полно, сам Болсонару считает их «обитателями огромного зоопарка», могут и потесниться, а исчезнут - так и невелика потеря.