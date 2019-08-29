В день рождения Национального героя телерепортера Чингиза Мустафаева после капитального ремонта, осуществленного Фондом его имени, компанией Dad, группой компаний ANS, студией Balans в шекинском клубе начал работать кинотеатр.

Как сообщает спецкор haqqin.az, в кинотеатре два зала - VIP и обычный на более чем сто мест. В день здесь будет пять сеансов. На двух дневных предполагается демонстрация детских кинокартин и фильмов для семейного показа. На вечерних сеансах взрослой аудитории покажут самые новые фильмы отечественных и зарубежных киностудий.

Особенность нового кинотеатра в том, что все фильмы будут с дубляжем на азербайджанском языке, выполненном на высоком профессиональном уровне студией Balans. Качество изображения также гарантируется.

Выступившие на церемонии открытия кинотеатра члены коллегии проекта поддержки национального кино и анимации народные артисты республики, режиссеры Джаннет Селимова и Октай Миркасимов, киновед, сценарист, телеведущий Аяз Салаев и другие приветствовали создание в регионе Азербайджана по инициативе и при содействии Фонда Чингиза Мустафаева и группы компаний ANS еще одного центра культуры и просвещения.

Театральный режиссер Джаннет Салимова поблагодарила главу группы компаний ANS Вахида Мустафаева за подарок шекинцам. «Это замечательно, - сказала она, что у нас есть такие люди, как Вахид, которые проявляют заботу о культуре и национальном языке. Этот проект не чей-то заказ, а его личная инициатива».

Вахид Мустафаев в своем выступлении признался, что гордится тем, что служит своему народу, и приложит все силы, чтобы реализация таких проектов продолжалась и в будущем.

На мероприятии, в котором приняли участие представители общественности Шеки и близлежащих районов, а также журналисты, состоялся показ продублированного на азербайджанский язык студией Balans анимационного музыкального фильма «Та́йна Коко́», созданного компанией Walt Disney Pictures.

Азербайджанские мастера дубляжа подошли к озвучиванию американской анимации очень креативно. По сути, получился совсем новый фильм, в котором персонажи разговаривают на разных диалектах родного языка – шекинском, нахчыванском и др. Песни тоже переведены и исполняются нашими популярными певцами, а в мелодии внесены национальные нотки. Даже шутки и остроты взяты из азербайджанского фольклора. В таком азербайджанском варианте фильм получил и новое название – «Fatmagülün sirri nə?» (Какая тайна у Фатмагюль?).

Отметим, что при клубе имени Чингиза Мустафаева действуют художественная галерея, музей истории Шеки, различные кружки и студии.