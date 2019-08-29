Айдын Керимов, отдел политики 29 августа 2019, 22:50

В Армении раскручивается новый виток антироссийских настроений. Одно из самых популярных армянских изданий - газета «Грапарак», связывает это в том числе с тем, что проживающих в России армян стали заметно притеснять.

В подтверждение своих слов автор статьи в «Грапарак» Давид Завян указывает на недавнее отключение от системы сервиса «Яндекс» именно армянских таксистов, работающих на территории РФ, «в результате чего эти водители больше не могут принимать заказы», то есть основательно теряют в заработке. Причем, как пишет журналист, нападки на армян в России «не удостоились соответствующей реакции в Армении». Между тем, считает издание, «это может стать четким сигналом о новых проблемах в отношениях двух стран» и все «вовсе не беспочвенно». Вытеснение армян из РФ автор «Грапарак» усматривает в недовольстве Москвы происшедшей в Ереване революцией и последующей смене власти. «Следя за публикациями российских СМИ, последовавшими сразу же после армянской «бархатной революции», особенно за явно тенденциозными антиармянскими телепередачами, можно было предположить, что причина происходящих сегодня процессов кроется именно в этой крайне неприятной для Москвы революции, обусловленной рядом факторов. Однако спустя некоторое время, когда новые власти Армении всячески заверяли, что во внешнеполитической ориентации Еревана, особенно в отношениях с Россией, никаких изменений не произойдет, эта волна, кажется, немного улеглась. Между тем сегодня мы становимся свидетелями более тревожных тенденций. Последовательное лишение в России возможности работать сотен тысяч зарабатывающих хлеб и кормящих свои семьи граждан Армении или же армян по национальности может кране болезненно сказаться на стране», - предвидит издание. Припомнил публицист и о то, что еще несколько лет назад, во время визита в Ереван, президент РФ Владимир Путин заметил, что в России сейчас живет больше армян, чем в самой Армении. «Не говоря уже о том, что по стечению многочисленных историко-политических обстоятельств армяно-российские отношения в последние годы обрели более чем своеобразный характер, и нарушение хрупкого равновесия в них не обещает, во всяком случае, Еревану, ничего хорошего», - уверен Завян.

Армянский политолог, являвшийся одним из идеологов «бархатной революции», Степан Григорян делает еще более далеко идущий вывод, заявляя, что из-за такой политики России под угрозой сегодня оказалась судьба «Нагорно-Карабахской Республики», а сама Армения вытеснена из целого ряда крупных региональных проектов. В частности, Россия планирует организовать поставки электроэнергии в Иран через территорию Азербайджана, а не Армении. «Более того, - замечает Григорян, - Москва намерена начать поставки электроэнергии и в Турцию, но по территории Грузии, также в обход Армении» Однако самое поразительное, считает политолог, что Россия запланировала «изоляцию» Армении даже от участия в проекте «стратегического коридора «Север-Юг», к которому армянские власти присоединились еще летом 2001 г. «В планах Москвы – строить железнодорожную ветку Россия-Азербайджан-Иран и далее – в направлении Пакистан-Индия, также в обход Армении. Таким образом, Армения выпала не только из западных коммуникационных проектов, но и из российских стратегических программ», - отмечает Завян, добавляя, что сейчас холодность по отношению к Армении проявляют не только США, но и Россия. Как считает «Грапарак», причиной этого крайне неприятного для Армении процесса может быть связано с «либо ее поведением в рамках обязательств в Евразийском экономическом союзе, либо с какими-то неочевидными движениями вокруг переговорного процесса по карабахскому конфликту». В обоих случаях, заключает автор «Грапанак», Ереван стоит перед необходимостью приложить серьезные дипломатические усилия или руководство страны должно убедить армянскую общественность в том, что перечисленные подозрения абсолютно безосновательны и беспокоиться не о чем. То, что отношение Москвы к Еревану явно изменилось, не скрывает и российский политолог Сергей Марков. Как сказал он haqqin.az, в России многим непонятны действия Пашиняна по нагнетанию недовольства Россией.