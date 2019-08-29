Южная Осетия потребовала убрать грузинский блокпост

Представители Южной Осетии примут "все предусмотренные законом меры" для защиты населения от возможных угроз, если Грузия до утра пятницы не ликвидирует строящийся возле южноосетинского села Уиста блокпост. Об этом заявил в четверг журналистам глава делегации Осетии в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) Егор Кочиев, передает ТАСС.

"Южноосетинская сторона поставила условие - убрать этот пост до завтра, до шести утра, либо с южноосетинской стороны будут предприняты все предусмотренные законом меры и способы для защиты нашего населения от возникающих угроз", - сказал Кочиев.

По его словам, жители села Уиста обеспокоены сложившейся ситуацией - блокпост строится всего в 240-250 м от населенного пункта, тогда как от ближайшего грузинского поселения его отделяют не меньше 2 км. "Жители реально напуганы появлением этого поста, они обратились в правительство Республики Южная Осетия, обратились к президенту с просьбой о помощи, и помощь этим людям будет оказана", - отметил Кочиев.

Он также заявил, что граница с Южной Осетией в месте, где грузинская сторона установила блокпост, точно не определена. При этом, по словам Кочиева, Цхинвал располагает данными, что эта территория принадлежит южносетинской стороне.

"Мы давно предлагаем грузинским коллегам сесть за стол переговоров и обсудить линию прохождения границы. В этом районе граница не была определена. Грузинские представители заявляют, что это грузинская территория, но они ошибаются. Именно место, где выставлен пост, - это южноосетинская территория, и нами наша территория будет защищаться всеми возможными способами", - сказал Кочиев.

Он пояснил, что у Южной Осетии есть документы, подтверждающие принадлежность ей территории, на которой появился пост.