Гурбан Гурбанов об успехе «Карабаха»: «Сегодня у меня не было слез…»

«В первую очередь, благодарю болельщиков, - говорит главный тренер. – После нашего поражения от АПОЭЛ я думал, что они обидятся на нас. Но сегодня они великолепно поддерживали и были с нами. Наши болельщики достойны больших побед.

Поздравляю свою команду! Но было сложно. К счастью, в конце все сложилось в нашу пользу. Сегодня мы, наверное, создали наибольшее количество моментов за всю историю нашего выступления в раундах плей-офф, но не могли реализовать их. С другой стороны, хорошо, что создаем опасные эпизоды. Если улучшим реализацию, будет намного лучше.

Попали в групповой турнир. Теперь ждем жеребьевку. Игры с «Линфилдом» показали, что слабых соперников нет. Каждая команда может устроить проблемы сопернику. О североирландском клубе могу сказать только положительное. Они получали удовольствие от игры в обороне и единоборств. Желаю им и их тренеру успехов в будущем.

Мы пропустили в конце. Это было не по плану. Тем не менее, поздравляю всех. Мы – единственная команда, представляющая Азербайджан в еврокубках. Все ждут от нас успеха.

Мы выполнили задачу-минимум. Какую задачу ставим в группе? Об этом можно будет говорить после жеребьевки. У нас есть потенциал улучшить нашу игру. Если сможем этого добиться, то результаты станут выше. В группе нас ждут совсем другие соперники. Они вынуждают играть быстрее. Надеюсь, что мы справимся.

Сегодня мы изменили позицию, на которой играл Хайме Ромеро. Хотели быть более скоростными в атаке. Он не только забил, но и хорошо играл до конца. Правда, порой в обороне был не очень дисциплинирован. Тем не менее, я доволен им».

Сравнивая эмоции, которые Гурбан Гурбанов испытал пять лет назад, когда «Карабах» впервые вышел в групповой раунд Лиги Европы, и нынешние, наставник отметил, что сейчас он более опытный.

«Очень хорошо помню наш первый выход в группу. Это была игра против голландского «Твенте», были слезы радости. Сегодня я более опытный и хладнокровный, уже обошлось без слез. В первый раз добиваться чего-то всегда очень приятно. Но сегодня ответственность на нас была выше, чем тогда. Все от нас ждут выхода в группу Лиги чемпионов, и если бы мы при этом не попали бы даже в Лигу Европы, то было бы много негативных мнений о нас. Я очень рад, что наши труды не пропали даром. Приятно видеть плоды своей работы.

Будут ли у нас еще трансферы? Мы нормально воспринимаем критику из-за нашей трансферной политики. Но если смотреть на то, что происходит в мире, то на проблемы с трансферами жалуются и большие клубы. «Барселона» и «Реал» тоже не смогли осуществить все желаемые трансферы. Это сложно сегодня для любого клуба.

Мы ищем игроков под наш созидательный стиль. Найти подходящих футболистов непросто. Но мы довольны нашими трансферами. Мы до последнего дня будем вести поиски.

Я не хочу негативно говорить об уровне нашего чемпионата. Мне неприятно признавать, что у нас слабое национальное первенство. Конечно, хотелось бы более сильного чемпионата и более богатых клубов, чтобы к нам приезжали игроки из сильных стран. Но в любом случае я не хочу оправдывать возможное слабое выступление в группе Лиги Европы слабостью внутренних соревнований».

Также Гурбанов сообщил, что команда на групповой стадии будет играть на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, а не на Олимпийском, как было в два предыдущих сезона.

«Есть некоторые моменты, с которыми мы должны согласиться. Оба стадиона располагаются в Баку. На Олимпийском хорошо, он может вместить больше народу, но для наших футболистов комфортнее на стадионе имени Тофика Бахрамова. Конечно, бывают нюансы, с которыми необходимо соглашаться. Но в этот раз мы заявили Республиканский стадион, и думаю, что будем играть тут».