Лига Европы: «Карабах» вновь в 3-й корзине Все соперники известны
Завершился раунд плей-офф Лиги Европы, и стали известны все 48 команд-участниц группового этапа.
Отрадно, что в пятый раз в осеннюю стадию Лиги Европы пробился чемпион Азербайджана «Карабах». Как и в прошлом году, подопечные Гурбана Гурбанова окажутся при жеребьевке в 3-й корзине из четырех. Причем при удачном стечении обстоятельств у «Карабаха» с его рейтингом в 22 балла были шансы оказаться даже во 2-й корзине, но, увы, не хватило лишь двух поражений команд с более высоким коэффициентом, чем у нашего клуба.
Итак, состав жеребьевочных корзин:
корзина 1 - «Севилья» (Испания), «Арсенал» (Англия), «Порту» (Португалия), «Рома» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Динамо» (Киев, Украина), «Бешикташ» (Турция), «Базель» (Швейцария), «Спортинг» (Португалия), ЦСКА (Москва, Россия), «Вольфсбург» (Германия), «Лацио» (Италия);
корзина 2 – ПСВ (Голландия), «Краснодар» (Россия), «Селтик» (Шотландия), «Копенгаген» (Дания), «Брага» (Португалия), «Гент» (Бельгия), «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Астана» (Казахстан), «Людогорец» (Болгария), АПОЭЛ (Кипр), «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия);
корзина 3 – «Сент-Этьен» (Франция), «КАРАБАХ» (АЗЕРБАЙДЖАН), «Фейеноорд» (Голландия), «Хетафе» (Испания), «Эспаньол» (Испания), «Мальме» (Швеция), «Партизан» (Сербия), «Стандард» (Бельгия), «Вулверхэмптон Уондерерс» (Англия), «Ренн» (Франция), «Русенборг» (Норвегия), «Истанбул Башакшехир» (Турция);
корзина 4 – «АЗ Алкмаар» (Голландия), «Витория» (Португалия), «Трабзонспор» (Турция), «Александрия» (Украина), «Дюделанж» (Люксембург), ЛАСК (Австрия), «Вольфсбергер» (Австрия), «Слован» (Словакия), «Лугано» (Швейцария), «Рейнджерс» (Шотландия), «Клуж» (Румыния), «Ференцварош» (Венгрия).
Жеребьевка состоится сегодня в Монако в 15:00 по бакинскому времени.