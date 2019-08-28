США обращаются с Украиной, как с колонией: «Не сотрудничать с Китаем!»

В принципе, у Киева мизерный объем контактов с Пекином, но американцы углядели опасность для своих санкций против Китая в украинском машиностроительном предприятии «Мотор-Сич», которое приобрела китайская компания.

Украина вновь в самом водовороте геополитических интриг. Киев даже удостоился незапланированного визита советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. На этот раз его задача уговорить украинские власти не сотрудничать с китайцами.

Американцев, естественно, реализация этого проекта не устраивает, и они всячески пытаются этому помешать. С помощью Антимонопольного комитета Украины США рассчитывают заблокировать продажу акций предприятия.

Запорожское «Мотор Сич» - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Еще в 2015 году «Мотор-Сич» договорился о сотрудничестве с китайскими компаниями Skyrizon и Xinwei Group. По китайско-украинскому проекту предполагалось расширении авиадвигательного производства в Украине и строительство крупноузлового производства в китайском городе Чунцин. Украинское предприятие в 2016 году уже получило льготное кредитное финансирование в размере 100 миллионов долларов, а в Чунцине уже начато строительство сборочного производства.

The Wall Street Journal отмечает, что соглашение с «Мотор Сич» воспринимается американскими чиновниками как очередной шаг Китая к расширению своего военного потенциала, а получить возможность производства тяжелых авиадвигателей его давнее желание. «Мы как раз удерживаем китайцев от овладения этой технологией», - признается чиновник администрации президента США.

С помощью «Мотор Сич» Китай может укрепить свои военные силы чему Вашингтон пытается препятствовать путем введения эмбарго на продажу товаров военного назначения. Судьба запорожского гиганта, разумеется, абсолютно не заботит США.

Между тем администрация «Мотор Сич» утверждает, что сделка с китайцами является единственным шансом, чтобы спасти концерн от грозящего ему развала. Завод едва не закрылся полностью в 2014-2015 годах, когда было обрушено сотрудничество с Россией. Чудом выжили, нашли китайского инвестора через посредничество белорусских партнеров. Это взаимовыгодное сотрудничество, которое открывает возможности для нового развития «Мотор Сич». Иначе банкротства не избежать, считают в Запорожье.

Но американцы давят со всех сторон, чтобы сорвать сделку с китайцами: через Кабмин, через людей Зеленского и прикормленные киевские СМИ. В результате распространяются слухи, что Китай бросит завод, получив нужную ему документацию.

По заявлению МИД КНР, США пытаются доказать несостоятельность китайской инициативы «Один пояс - один путь» и сотрудничество Китая с зарубежными странами. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан прокомментировал заявления Вашингтона о том, что Китай «целенаправленно втягивает другие государства в долговую яму» следующим образом: «Мы решительно осуждаем заявления Болтона, в которых он очерняет сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс - один путь» и пытается создать пропасть между Китаем и другими странами. Но мы не удивлены этим», выразив надежду, однако, что «большинство стран мира сделают выбор в пользу своих интересов».

Украинский политолог Богдан Безпалько тоже воспринимает настояния Вашингтона по поводу «Мотор Сич» как крах предприятия. «Скорее всего, «Мотор Сич» ожидает весьма печальная судьба, потому что ни европейцам, ни американцам предприятие, которое способно производить вполне способную конкурировать с их собственными товарами продукцию, не нужно. А Китаю, России или Индии купить его не дадут. Вероятнее всего, «Мотор Сич» ждут стагнация и смерть», - предвидит он.

Свое мнение по поводу цели визита Джона Болтона в Киев haqqin.az представил российский политолог Георгий Ивашов.

Эксперт считает, что США сегодня обращаются с Украиной как со своей колонией. «Например, после того как команда Зеленского попыталась сдвинуть со своего места фантастически непопулярного и некомпетентного мэра Киева Виталия Кличко, тот оперативно заручился поддержкой влиятельного американского политика и бизнесмена Рудольфа Джулиани, заявившего, что украинская столица процветает под мудрым руководством бывшего боксера», - аргументирует Ивашов свой взгляд на нынешние отношения США и Украины.