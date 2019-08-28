Армянские снайперы обстреляли азербайджанских пограничников фото
Вооруженные формирования Армении продолжают провокации против пограничных боевых позиций отдельной пограничной дивизии "Газах" Пограничных войск Государственной пограничной службы, расположенных на линии соприкосновения войск на государственной границе Азербайджана и Армении. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ГПС.
Согласно информации, 29 августа в 18:30 с позиций вооруженных сил Армении, расположенных близ села Шаваршаван Ноемберянского района, подверглись обстрелу из снайперских винтовок позиции пограничного боевого пункта Азербайджана в направлении села Фарахли Газахского района.
В результате снайперского огня было обстреляно военное грузовое транспортное средство, следовавшее по дороге в тыл боевых позиций. Пострадавших среди военнослужащих нет. Огонь армянских снайперов был подавлен ответным огнем.