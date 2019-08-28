Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон получил от белорусского лидера Александра Лукашенко в подарок водку, которая, по словам президента Беларуси, очень нравится генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Лукашенко отметил, что водку «Президент» готовят из «родниковой воды», передает РИА Новости со ссылкой на ОНТ.

«Лучше, чем русская водка?» – спросил Болтон, на что Лукашенко ответил утвердительно.

Он отметил, что подаренная советнику президента США водка производится в небольшом количестве, «только для подарков». По словам белорусского лидера, «обычно» он ее дарит «главам государств». «Когда покушали – рюмочку можете выпить, это полезно», – заявил Лукашенко.

Он сказал, что Гутерреш данную водку «ценит больше всего». Лукашенко обещал Болтону, что белорусская сторона сможет «передать еще», если водка понравится.