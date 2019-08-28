В Гонконге начались аресты лидеров протестов

В Гонконге задержаны активисты партии "Демосисто" Джошуа Вонг и Агнес Чоу, их обвиняют в организации, участии и призывах к участию в нелегальных собраниях, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на полицию.

Предъявленные обоим обвинения связаны с осадой отдела полиции 21 июня многотысячной толпой. Издание отмечает, что оба активиста были одними из лидеров протестов Occupy 2014 года.