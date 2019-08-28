Дзюдоист Эльмар Гасымов вышел в полуфинал чемпионата мира в Токио

Сегодня в весовой категории до 100 кг у мужчин соревнуются Эльмар Гасымов и Зелым Коцоев.

В Токио продолжается чемпионат мира по дзюдо с участием азербайджанских спортсменов.

Эльмар смог пробиться в полуфинал, где встретится с португальцем Жорже Фонсекой. На пути к полуфиналу Гасымов поочередно одолел белоруса Даниэля Мукете, россиянина Армена Адамяна, бразильца Рафаэля Бузакарини и голландца Михаэля Коррела.

Коцоев на старте взял верх над бразильцем Леонардо Гонсалвешом, но затем уступил Аарону Вольфу, представляющему Японию.

Полуфиналы начнутся после 14:00 по бакинскому времени.

Напомним, что пока в активе сборной Азербайджана две медали. В весовой категории до 73 кг Рустам Оруджев стал серебряным призером, а Хидаят Гейдаров – бронзовым.