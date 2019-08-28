Три миллиона за 35 лет тюрьмы

Жительница американского штата Невада отсидела в тюрьме 35 лет за преступление, которого не совершала, за что получила по решению суда компенсацию в размере трех миллионов долларов.

Как передает Daily Mail, в 1980 году 29-летнюю Кэти Вудс приговорили к 35 годам лишения свободы за убийство 19-летней студентки Мишель Митчелл. Вскоре Верховный суд штата Невада отменил приговор, однако в 1984 году женщина была осуждена повторно, передает РИА Новости.

Невиновность Вудс помогла установить проверка вещественных доказательств с помощью современной технологии анализа ДНК, которой в 1976 году не существовало. Настоящим убийцей оказался серийный маньяк.