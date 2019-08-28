В Иране опровергли взрыв ракеты
Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми опроверг информацию о неудачном запуске иранского спутника, сообщает РИА Новости.
"В действительности спутник "Нахид 1" сейчас находится в хорошем состоянии на испытательной площадке", - написал Джахроми в Twitter, комментируя информацию о том, что Ирану в третий раз не удалось вывести спутник на орбиту.
Министр также пригласил журналистов посетить полигон, чтобы убедиться в этом.
29 августа Национальное общественное радио США (NPR) сообщало, что Иран предпринял очередную попытку запуска ракеты с космодрома имени имама Хомейни, расположенного в провинции Семнан на севере Исламской Республики. В сообщении было сказано, что попытка не увенчалась успехом: ракета взорвалась на стартовой площадке. На сайте радиостанции были опубликованы спутниковые фотографии иранского космодрома, сделанные частной компанией Planet и переданные в СМИ через Институт международных исследований Миддлбери. На фотографии была видна дымящаяся на пусковой площадке ракета.