Украина будет покупать американский газ у Польши
Польша будет продавать Украине закупаемый у США регазифицированный сжиженный природный газ, сообщили в польской энергетической компании PGNIG.
Согласно информации, первая договоренность между странами уже достигнута, передает ТАСС.
"PGNiG купила СПГ в США, а затем после регазификации продала природный газ фирме Energy Resources of Ukraine (Энергетическая компания Украины)", - сообщает компания.
Отмечается, что первый американский танкер прибудет на терминал в польский Свиноуйсьце в ноябре 2019 года, а затем СПГ будет регазифицирован и передан Украине через пункт в Германовице.