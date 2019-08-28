Талибы вышли к границе с Таджикистаном

Согласно информации, уезд Чах-Аб утром в пятницу перешел под контроль талибов, сообщает агентство Синьхуа.

Во всех уездах афганской провинции Тахар, расположенных на границе с Таджикистаном, идут бои между боевиками движения «Талибан» и правительственными силами.

Центр уезда Чах-Аб в Тахаре был захвачен талибами к утру пятницы после ночного боя. Талибы подожгли некоторые правительственные здания, передают местные СМИ.

Сообщается также, что в пятницу столкновения с талибами произошли в других уездах провинции Тахар, также граничащих с Таджикистаном.

Официальные структуры Афганистана пока не комментировали сообщения.

По мнению местных аналитиков, активизация талибов в провинции Тахар, возможно, ответ на широкомасштабную операцию правительственных сил, начавшуюся накануне утром в соседней провинции Бадахшан.