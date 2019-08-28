Пашинян недоволен работой армянских послов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подверг резкой критике работу послов Армении, аккредитованных в других странах, в частности, недовольство главы армянского правительства вызвала деятельность посла в США Варужана Нерсисяна, пишет газета "Грапарак".

Издание отмечает, что премьер-министр Армении на встрече с дипломатами упрекнул их в том, что они ничего не делают для экономики страны: инвестиций не привлекают, не развивают экономические связи с другими государствами.

По мнению присутствовавших, особенно был сердит Пашинян на посла Армении в США Варужана Нерсисяна. По словам источника издания, причина не в отсутствии инвестиций, а в том, что Нерсисяну не удается организовать встречи Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом или госсекретарем Майком Помпео, пишет Sputnik Армения.