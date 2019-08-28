Грузия ответила на ультиматум Южной Осетии

Грузия не будет отводить блокпост МВД от границы Южной Осетии, как этого потребовала южноосетинская сторона, заявил заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия, передает газета «Взгляд».

«Территория эта (село Чорчана) всегда контролировалась центральными властями Грузии, что зафиксировано в том числе миссией Евросоюза по наблюдению», – сказал Дарсалия, по словам которого, о ситуации МИД страны информирует международное сообщество в круглосуточном режиме.

На месте находится заместитель министра внутренних дел Грузии Владимир Борцвадзе, по его словам, обстановка «стабильная и подконтрольная».

«Задействованы все соответствующие механизмы, чтобы все спорные вопросы решались конструктивным сотрудничеством без эксцессов», – сказал Борцвадзе. Начальник аппарата Совбеза Грузии Кахабер Кемоклидзе, находящийся на месте, также назвал ситуацию «стабильной».