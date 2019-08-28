"В последние годы постепенно увеличивается число фактов неспособности госпредприятий к выплатам задолженностей по кредитам, привлеченным как по государственной гарантии, так и без гарантии. Это приводит к тому, что данная задолженность так или иначе выплачивается за счет средств госбюджета", - отмечает председатель Счетпалаты Вугар Гюльмамедов в анализе исполнения госбюджета Азербайджана за январь-июнь текущего года.

Гюльмамедов также подчеркивает, что согласно прогнозу правительства, в 2019-2024 гг госпредприятия должны будут возвратить в госбюджет 2 млрд 960,8 млн манатов по кредитным выплатам, осуществленным за них посредством бюджетного Фонда обеспечения обязательств по государственному долгу и гарантиям по каждой организации.