Украина и Россия перенесли обмен заключенными

«Мы не говорим дату, но могу сказать, что не сегодня. Окончательной даты пока нет», — сказала она изданию. При этом Гитлянская отметила, что никаких препятствий для проведения процедуры нет: «Все идет планово».

О начале процедуры обмена заключенными сказал сегодня новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на сотрудницу Верховной Рады Анну Исламову. Сообщалось, что в Киев вылетели задержанные моряки, режиссер Олег Сенцов, общественный и политический деятель Николай Карпюк, активист Владимир Балух и студент Павел Гриб. Однако позже адвокат Валентин Рыбин опроверг перемещения заключенных. По его словам, все удерживаемые лица, которых готовят к участию в обмене между Россией и Украиной, находятся в пунктах сбора или местах предварительного заключения.