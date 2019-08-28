Синоптики: дождливая и прохладная погода сохранится
В субботу в Баку и на Апшеронском полуострове временами ожидаются дожди, которые прекратятся днем, прогнозируется умеренный северо-восточный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 18-20, днем 21-25 градусов тепла, в Баку ночью 18-20, днем 23-25 градусов тепла.
Атмосферное давление ниже нормы - 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность - 75-85%.
На пляжах Апшерона ожидается умеренный северо-восточный ветер. Температура морской воды составит 22-24 градуса тепла.
В районах ожидаются кратковременные грозовые дожди, ночью в некоторых северных и восточных районах - интенсивные, град. Днем дождь в отдельных районах постепенно прекратится. Восточный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 16-20, днем 22-27 тепла, в горах ночью 9-14, днем 15-20 градусов тепла.