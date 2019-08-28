Израильские истребители вторглись в небо Ливана

Истребители израильских ВВС вторглись в воздушное пространство Ливана и совершают разведывательные полеты на пониженной высоте над южными районами страны, сообщает агентство Al-Watania.

Отмечается, что израильские самолеты имитировали воздушные атаки на населенные пункты, расположенные в окрестностях города Тир и рядом с мысом Эн-Накура. Пилоты преодолели звуковой барьер, вызвав сильные воздушные хлопки над местностью.

В среду военные ливанской армии открыли огонь по трем израильским беспилотным летательным аппаратам, нарушившим границу. Один из беспилотников появился в небе над пограничным районом Эдейса, два других - вблизи города Кафр-Кила. Открытый с земли интенсивный огонь заставил БПЛА повернуть обратно в сторону Израиля. Командование ВС Ливана ранее отдало приказ войскам, размещенным на юге страны, сбивать БПЛА противника, вторгающиеся в воздушное пространство Ливана.