Чавушоглу о полученных от России гарантиях

Россия гарантировала Турции, что сирийские войска не будут атаковать турецкие наблюдательные пункты в провинции Идлиб, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

"Россия заверила нас, что силы сирийского режима не будут нападать на наши наблюдательные посты в Идлибе", - передает слова Чавушоглу газета Milliet.

Отметим, что в середине августа на севере Сирии произошел инцидент с турецкими бронетранспортерами, которые направились в сторону города Хан-Шейхун – сирийские ВВС нанесли авиаудар по военному конвою Турции. Власти Турции осудили удар сирийских сил.