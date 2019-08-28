В соответствии с поручением главы государства руководители центральных органов исполнительной власти проводят встречи с гражданами в регионах и предпринимают меры для положительного решения их различных обращений и жалоб.

Как сообщили haqqin.az в Государственном таможенном комитете, 30 августа председатель госкомитета генерал-лейтенант Сафар Мехтиев провел встречу с жителями Масаллинского и Лянкяранского районов.

Перед началом встречи с гражданами председатель госкомитета Сафар Мехтиев возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Масаллы. Затем в Центре Гейдара Алиева состоялась встреча с гражданами.

Обращения граждан в основном были связаны с импортно-экспортными операциями, таможенным оформлением, вопросом трудоустройства в органы таможни и т.д.

В тот же день первый заместитель председателя Госкомтаможни генерал-майор Исмаил Гусейнов провел встречу с гражданами в Ярдымлинском районе, а зампред Госкомтаможни генерал-лейтенант Аскер Абдуллаев - в Лерике.

В ходе встречи были внимательно выслушаны все обращения жителей этих районов, связанные с таможенными вопросами. В соответствии с законодательством руководителям различных структур были отданы распоряжения по решению вопросов, поднятых на встречах.