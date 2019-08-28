Британия вернула Ираку похищенные артефакты
Британский музей вернул Ираку крупнейшую коллекцию артефактов, которые были незаконно вывезены из страны, пишет газета Times.
Как сообщает издание, церемония передачи экспонатов состоялась в резиденции иракского посла в Лондоне.
The Iraqi embassy in #london received 156 stolen artifacts returned by the @britishmuseum and the U.K after stopping the smugglers. pic.twitter.com/sJnALoCTRg— Steven nabil (@thestevennabil) August 30, 2019
Переданная коллекция состоит из 156 глиняных табличек с клинописью (некоторые созданы более 4 тысяч лет назад), представляющие собой административные документы, письма, школьные тексты и математические исчисления. Большинство экспонатов датируются 2100 и 1800 годами до н.э. и происходят от 3-й династии Ура или старовавилонской династии, передает РИА Новости.
Напомним, в 2011 году таможенные службы конфисковали груз, который был ввезен из Великобритании в ОАЭ. В сопроводительных документах говорилось, что груз представляет собой "миниатюрную глиняную плитку ручной работы". Заявленная стоимость составляла несколько сотен фунтов стерлингов.