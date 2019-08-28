Британия вернула Ираку похищенные артефакты

Переданная коллекция состоит из 156 глиняных табличек с клинописью (некоторые созданы более 4 тысяч лет назад), представляющие собой административные документы, письма, школьные тексты и математические исчисления. Большинство экспонатов датируются 2100 и 1800 годами до н.э. и происходят от 3-й династии Ура или старовавилонской династии, передает РИА Новости.

Напомним, в 2011 году таможенные службы конфисковали груз, который был ввезен из Великобритании в ОАЭ. В сопроводительных документах говорилось, что груз представляет собой "миниатюрную глиняную плитку ручной работы". Заявленная стоимость составляла несколько сотен фунтов стерлингов.