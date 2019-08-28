«Карабах» в одной группе с «Севильей» Жеребьевка Лиги Европы; обновлено
В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы.
Чемпион Азербайджана "Карабах" попал в группу "А" вместе с испанской "Севильей", кипрским АПОЭЛ, которому уступил в 3-м раунде нынешней Лиги чемпионов, и люксембуржским "Дюделанжем".
Группа "А": "Севилья", АПОЭЛ, "Карабах", "Дюделанж".
Группа "B": "Динамо" (Киев), "Копенгаген", "Мальме", "Лугано".
Группа "C": "Базель", "Краснодар", "Хетафе", "Трабзонспор".
Группа "D": "Спортинг", ПСВ, "Русенборг", ЛАСК.
Группа "E": "Лацио", "Селтик", "Ренн", "Клуж".
Группа "F": "Арсенал", "Айнтрахт", "Стандард", "Витория".
Группа "G": "Порту", "Янг Бойз", "Фейеноорд", "Рейнджерс".
Группа "H": ЦСКА, "Лудогорец", "Эспаньол", "Ференцварош".
Группа "I": "Вольфсбург", "Гент", "Сент-Этьен", "Александрия".
Группа "J": "Рома", "Боруссия" (Менхенгладбах), "Истанбул Башакшехир", "Вольфсбергер".
Группа "K": "Бешикташ", "Брага", "Вулверхэмптон", "Слован".
Группа "L": "Манчестер Юнайтед", "Астана", "Партизан", "АЗ Алкмаар".
* * * 14:48
В 15:00 по бакинскому времени в Монако начнется жеребьевка группового раунда Лиги Европы, участником которого уже в пятый раз будет и чемпион Азербайджана «Карабах».
Благодаря своему рейтингу наша команда попала в 3-ю корзину. Всего их четыре.
Состав корзин:
корзина 1 - «Севилья» (Испания), «Арсенал» (Англия), «Порту» (Португалия), «Рома» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Динамо» (Киев, Украина), «Бешикташ» (Турция), «Базель» (Швейцария), «Спортинг» (Португалия), ЦСКА (Москва, Россия), «Вольфсбург» (Германия), «Лацио» (Италия);
корзина 2 – ПСВ (Голландия), «Краснодар» (Россия), «Селтик» (Шотландия), «Копенгаген» (Дания), «Брага» (Португалия), «Гент» (Бельгия), «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Астана» (Казахстан), «Людогорец» (Болгария), АПОЭЛ (Кипр), «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия);
корзина 3 – «Сент-Этьен» (Франция), «КАРАБАХ» (АЗЕРБАЙДЖАН), «Фейеноорд» (Голландия), «Хетафе» (Испания), «Эспаньол» (Испания), «Мальме» (Швеция), «Партизан» (Сербия), «Стандард» (Бельгия), «Вулверхэмптон Уондерерс» (Англия), «Ренн» (Франция), «Русенборг» (Норвегия), «Истанбул Башакшехир» (Турция);
корзина 4 – «АЗ Алкмаар» (Голландия), «Витория» (Португалия), «Трабзонспор» (Турция), «Александрия» (Украина), «Дюделанж» (Люксембург), ЛАСК (Австрия), «Вольфсбергер» (Австрия), «Слован» (Словакия), «Лугано» (Швейцария), «Рейнджерс» (Шотландия), «Клуж» (Румыния), «Ференцварош» (Венгрия).
Матчи 1-го тура пройдут 19 сентября.