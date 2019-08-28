Эльнур Эминоглу 14:54

Российское издание «Коммерсантъ» сообщило, что в Швейцарии для погашения многомиллиардных долгов арестовали счета бизнесмена Тельмана Исмаилова. Издание напоминает, что прокуратура Швейцарии расследует финансовую деятельность Тельмана Исмаилова по заявлению БМ-банка (бывший Банк Москвы, принадлежит ВТБ). В банке рассчитывают, что разыскать и наложить обеспечительные меры удастся и на другие активы Тельмана Исмаилова. В заявлении БМ-банка, которое приняла прокуратура, среди прочего говорилось, что с сентября 2012-го по февраль 2014 года он предоставил три кредита на общую сумму свыше $230 млн подконтрольным Тельману Исмаилову компаниям — ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. При этом в обеспечение исполнения обязательств указанных компаний перед банком были заключены договоры поручительства с самим Тельманом Исмаиловым. В установленные сроки займы возвращены не были.

В банке утверждают, что, получив кредиты, Тельман Исмаилов и подконтрольные ему компании якобы начали отчуждать принадлежащее им имущество, тем самым уменьшая общий размер собственных активов, на которые могло быть обращено взыскание, и делая невозможным возвращение задолженности. За комментариями к этому вопросу haqqin.az связался с самим Тельманом Исмаиловым. Бизнесмен отвергает обвинения против него, отмечая, что ему приписывают компании, к которым он не имеет никакого отношения. «Преследования в отношении меня ВТБ Банк начал в начале 2015 года, сразу же после того, как началось поглощение ВТБ Банком Банка Москвы, где кредитовались мои компании. Пока ВТБ Банк не поглотил Банк Москвы, у меня не было никаких серьезных проблем ни с ведением бизнеса и обслуживанием кредитов в банках, ни с прессой, ни тем более с уголовным преследованием», - отмечает бизнесмен. Тельман Исмаилов отметил, что до 2015 года его компании выплатили Банку Москвы 70 миллионов долларов одних только процентов по кредитам и вернули кредиты на сумму более 50 миллионов долларов США. «Более того, мы вместе с Банком Москвы собирались закрыть почти полностью всю сумму кредитных средств, предоставленных Банком. С это целью я был готов продать два своих крупных актива — торгово-офисный центр на Красной Пресне (почти 16 тыс. кв.м.) и торговый центр в Измайлово — (более 21 тыс. кв.м.). Совместными усилиями был найден покупатель, с которым были подписаны все необходимые предварительные документы о покупке двух объектов на общую сумму 150 миллионов долларов США. Мои компании были должны Банку Москвы сумму в размере 185 миллионов долларов США. Покупатель внес задаток в размере 15 миллионов долларов США. Таким образом, ситуация должна была разрешиться наиболее благоприятным для всех сторон образом — Банк Москвы получил бы почти все свои деньги, а остаток задолженности мои компании потихоньку продолжали бы гасить», - сказал бизнесмен. По его словам, в этот момент появился ВТБ Банк, который и ранее уже неоднократно был замечен в стремлении «отжать» активы у клиентов-залогодателей и взыскать с них долг еще раз. «Я попытался договориться с ВТБ Банком о продаже его активов и закрытии кредитов. Я был согласен реализовать все заложенное имущество и закрыть долг. Более того, я был готов в случае продажи своего имущества по более высокой цене, выплатить банку сумму намного превышающую задолженность. Но что же происходит дальше? А дальше ВТБ Банк развалил сделку с покупателем, в июне 2015 года незаконно забрал все заложенное мной в Банк Москвы имущество, и подал иск о моем банкротстве, требуя вернуть уже неизвестно откуда взявшуюся сумму в 240 миллионов долларов США. Более того, ВТБ Банк продал заложенное и полученное им в результате рейдерского захвата мое имущество по заниженным ценам (и здесь возникает вопрос, не своим ли структурам Банк перепродал это имущество?)», - сказал он.