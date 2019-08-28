Аргентина в преддверии дефолта?

В то же время в сообщении агентства говорится, что уже 30 августа долгосрочный рейтинг Аргентины будет повышен до CCC-, а краткосрочный — до С, сообщает Лента.ру.

Аргентина увеличила срок находящихся в обращении облигаций в национальной и иностранной валютах. Столетние облигации упали до 40 процентов от номинала, а с погашением в 2021 году — ниже 50 процентов с доходностью почти 60 процентов. Также страна попросит у МВФ новый график погашения долга. Заем в размере 57 миллиардов долларов, крупнейший в истории МВФ, был одобрен год назад. Аргентина уже получила по нему более 44 миллиардов.

В агентстве отметили, что продление срока краткосрочных долговых обязательств без компенсации считается дефолтом. Но так как новые условия погашения вступили в действие сразу же, дефолт формально ликвидирован.

Ситуация в Аргентине осложнилась после прошедших 11 августа этого года праймериз, на которых с большим преимуществом победу одержал оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес. После этого курс песо и основной аргентинский биржевой индекс Merval резко упали. В попытке справиться с кризисом правительство решило отсрочить платежи по долгам на 101 миллиард долларов. Президент Маурисио Макри призвал инвесторов к терпению и попросил оппозицию о переговорах, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения обстановки. В настоящее время у Аргентины уровень задолженности превышает 95 процентов ВВП, поэтому рынки не слишком доверяют правительству страны.