Число пользователей 4G Nar увеличилось в два раза

Это означает, что каждый третий абонент мобильного оператора является активным пользователем сети 4G.

Число пользователей 4G сети оператора Nar, имеющего самую большую сеть 4G в стране с технологией LTE, быстро растет. Так, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года число пользователей 4G Nar увеличилось на 96%, достигнув 740 тысяч.

Увеличение числа пользователей Nar 4G стало возможным благодаря установке новых базовых станций по всей стране, пакетам и тарифам, предлагаемым Nar, а также росту проникновения смартфонов 4G. Так, количество пользователей смартфонов в сети Nar по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 17%.

Nar предоставляет свои услуги 4G не только на территории Баку, но и в центральных частях других городов и регионов страны. В результате работ по улучшению сети центры 53 регионов обеспечены сетью 4G. В настоящее время сеть 4G Nar охватывает более 78% населения. В ближайшее время планируется увеличить этот показатель до 97%.

Подробную информацию о сети мобильного оператора можно найти на сайте nar.az.