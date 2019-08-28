Число пользователей 4G Nar увеличилось в два раза
Число пользователей 4G сети оператора Nar, имеющего самую большую сеть 4G в стране с технологией LTE, быстро растет. Так, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года число пользователей 4G Nar увеличилось на 96%, достигнув 740 тысяч.
Это означает, что каждый третий абонент мобильного оператора является активным пользователем сети 4G.
Увеличение числа пользователей Nar 4G стало возможным благодаря установке новых базовых станций по всей стране, пакетам и тарифам, предлагаемым Nar, а также росту проникновения смартфонов 4G. Так, количество пользователей смартфонов в сети Nar по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 17%.
Nar предоставляет свои услуги 4G не только на территории Баку, но и в центральных частях других городов и регионов страны. В результате работ по улучшению сети центры 53 регионов обеспечены сетью 4G. В настоящее время сеть 4G Nar охватывает более 78% населения. В ближайшее время планируется увеличить этот показатель до 97%.
Подробную информацию о сети мобильного оператора можно найти на сайте nar.az.