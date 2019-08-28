Эрдоган о переговорах с Россией по закупке Су-57

Турция и Россия ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57, заявил журналистам президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Переговоры по Су-57 ведутся, они будут продолжаться. После МАКС-2019 в РФ остались представители наших министерств, которые там работают. Мы будем действовать, положив на стол переговоров наши условия по кредитованию и совместному производству. Если США не изменят свою позицию по поставкам истребителей F-35, мы будем искать выход из этой ситуации", - передает РИА Новости слова турецкого лидера.

Эрдоган посетил авиасалон МАКС-2019 в Подмосковье в минувший вторник вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщалось, что он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57, эта тема звучала и в ходе переговоров с президентом РФ.