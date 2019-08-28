Тысячи предпринимателей обратились в «Азеришыг»
За первые семь месяцев 2019 года тысячи предпринимателей обратились в ОАО «Азеришыг» посредством ASAN Xidmət, ASAN Kommunal и в электронном виде с просьбой подключения их объектов к электросети. По их просьбам к электросетям были подключены 2800 объектов, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, в прошлом году за соответствующий период к электросетям были подключены 949 объектов.
Об этом haqqin.az рассказал глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев. По его словам, значительное увеличение количества объектов бизнеса, несомненно, связано с проводимыми реформами.
«Так, проделана большая работа в соответствии с указом президента Азербайджана «Об упрощении порядка подачи электроэнергии на существующие и строящиеся строительные объекты предпринимателей». В результате проведенных реформ количество процедур для подключения сокращено с 3 до 2, а требуемое время - с 24 дней до 20. Кроме того, введение единого тарифа за киловатт для подключения к сети, интеграция электронной карты ОАО «Азеришыг» в деятельность ASAN Xidmət, а также электронный прием заявок сыграли положительную роль», - сказал Т. Мустафаев.