Марлон Брандо подозревал Майкла Джексона в растлении детей

Отмечается, что в 1994 году прокуратура вызвала артиста на допрос, в ходе которого он пересказал одну из своих бесед с поп-певцом, которая произошла во время обеда на ранчо Джексона. По словам Брандо, тот начал хихикать и смущаться после вопроса о том, является ли он девственником и занимается ли мастурбацией. Он добавил, что артист вел себя странно для 35-летнего человека и будто бы жил в совершенно другом мире.

«Он сказал, что ненавидит своего отца, и начал плакать», — поделился Брандо. Затем актер спросил Джексона о его друзьях, на что тот ответил, что ему не нравится никто его возраста. Актер поинтересовался, почему так вышло, а певец вновь расплакался и сказал: «Я не знаю, не знаю».

В беседе с прокурорами Брандо признался, что сначала считал Джексона геем, однако после той беседы на ранчо начал подозревать, что «он, возможно, имеет какое-то отношение к детям». «Я понял, что у него проблемы в жизни», — отметил актер.

В январе на фестивале «Санденс» состоялась премьера документальной ленты «Покидая Нетландию» (Leaving Neverland), в которой рассказывается о педофилии музыканта. Четырехчасовая картина раскрывает показания двух предполагаемых жертв Джексона — Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которым сейчас около 30 лет.

В 1993 году против Майкла Джексона было возбуждено дело о совращении 13-летнего Джордана Чендлера, однако после мирового соглашения семья Чендлеров отозвала исковое заявление, и дело было прекращено. Обвинявший певца в педофилии отец мальчика Эван Чендлер в ноябре 2009 года покончил жизнь самоубийством.

В 2004 году против певца был подан новый иск с обвинениями в педофилии, однако в 2005-м это дело также было прекращено после заключения суда присяжных. Официальных обвинений в совращении несовершеннолетних Джексону так и не было предъявлено.