Как и в предыдущие два сезона, фестиваль охватит все главные театральные площадки города и познакомит зрителей с наиболее яркими постановками, появившимися за последние несколько лет. В программе 18 спектаклей, представляющих самые разные жанры и направления – от драмы, современного танца, физического театра и кукольных представлений до клоунады и музыкальных постановок с элементами циркового шоу.

Фестиваль M.A.P. (аббревиатура означает music (музыка), art (искусство) и performance (перформанс), сочетая различные формы театрального искусства с целью помочь зрителям разобраться в тонкостях широкого спектра форм современного театра, является платформой для общения, обучения, обмена знаниями и опытом.

Пространство современного искусства YARAT с радостью сообщает о проведении III Международного театрального фестиваля M.A.P., который пройдет в Баку с 10 по 20 октября при партнерской поддержке компании Bakcell.

В этом году участниками фестиваля стали: Государственный академический театр им. Вахтангова (Россия), Инженерный театр «AXE» (Россия), театр «Приют комедианта» (Россия), театр «Кукольный дом» (Россия), Новый Рижский театр (Латвия), Академический Малый драматический театр – Театр Европы (Россия), Театр кукол Дэвида Эспинозы (Испания), коллектив OLE! (Испания-Великобритания), театр WHS (Финляндия), всемирно известный танцевальный коллектив Kibbutz (Израиль), театр Sardegna (Италия), театр «Ателье» (Россия), коллектив Puppet Cinema (Израиль) и компания Recirquel (Венгрия).

Фестиваль официально откроется спектаклем «Сборище сумасшедших» режиссера Кямрана Шахмардана, который переосмыслил одноименную пьесу классика азербайджанской литературы Джалила Мамедкулизаде, наполнив ее новым, актуальным для современного общества звучанием, музыкой и драйвом. Первые фестивальные ласточки появятся уже в начале сентября, когда бакинская публика сможет увидеть сразу три спектакля легендарного Вахтанговского театра. Постановка «Евгений Онегин» Римаса Туминаса уже успела завоевать признание критиков и зрителей по всему миру, а в Баку ее можно будет увидеть на сцене Государственного музыкального театра. Еще две свои работы («Медея» с Юлией Рутберг и «Крик лангусты») вахтанговцы покажут на сцене Русского драматического театра им. С. Вургуна.

Там же, на сцене Русской драмы, можно будет посмотреть «Дядю Ваню» великого Льва Додина с восхитительной Ксенией Раппопорт в роли Елены Андреевны.

Петербургский театр «Приют комедианта» привезет модную сейчас пьесу «Человек из Подольска» о поисках смысла и неумении ощутить вкус и радость жизни. Текст Дмитрия Данилова выдержал много постановок и в 2018 году был удостоен премии «Золотая Маска» с формулировкой «за работу драматурга».

Новый Рижский театр вошел в программу с уже полюбившейся зрителям пьесой «Соня» ироничной Татьяны Толстой. Поставил пьесу знаменитый латвийский театральный режиссёр Алвис Херманис, Лауреат высшей театральной награды Европы в номинации «Новая театральная реальность».

Фестиваль M.A.P., как и раньше, стремится соответствовать статусу образовательной платформы, где молодые актеры, режиссеры и драматурги могут обмениваться знаниями и учиться у более опытных коллег. Октябрьская программа будет богата лекциями и мастер-классами от гостей фестиваля. Более подробная информация скоро будет доступна на сайте фестиваля.

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell уже третий год подряд является главным спонсором и основным партнером Фестиваля M.A.P. Bakcell делает все возможное, чтобы внести свой вклад в развитие культуры и искусства в Азербайджане, а также популяризацию духовных ценностей среди молодого поколения.

Открытие M.A.P. будет сопровождаться экспозицией постеров всех спектаклей, которые были представлены на фестивале за 3 года его существования. Таким образом, у гостей Центра YARAT будет возможность познакомиться с самыми яркими моментами истории фестиваля еще до того, как они попадут в зрительный зал.

«Для меня театр – мистическое пространство, которую я пытаюсь исследовать. Актер и зритель живут в этом пространстве взаимно сопереживая друг другу, и каждый выбирает свое. Мой театр может быть иногда парадоксальными и гротесковым для того, чтобы магические силы актеров на сцене открылись еще больше. Близок моему сердцу театр в традициях Ежи Гротовского и Антонина Арто. Также системы Михаила Чехова и Ежи Гротовского, направленные на развитие психофизики актера и его особенности работать с внутренней энергией.

Театр без границ – вот, что мне бы хотелось вложить в концепцию будущего фестиваля. Фестиваль, разрушающий границы и с помощью театрального моста соединяющий культуры и объединяющий вокруг этого события сопереживающих людей.

Стирая границы между направлениями театра, нам хотелось бы в общей палитре фестиваля показать разные цвета – линии театра, начиная от уличной клоунады, заканчивая оперой и балетом, а также аудиовизуальными линиями театра. Тем самым давая возможность зрителю выбирать между театральными направлениями, голосуя билетами. Конечно же, обязательно учитывая новые тенденции в театральном мире и стараться удивлять азербайджанского зрителя новыми идеями.

Возможность выбирать между театральными жанрами – вот высшая цель нашего фестиваля.

Именно город Баку со своей инфраструктурой, многочисленными театрами и музеями, а также парками и бульварами, является основным героем нашего фестиваля.

Я уверен в том, что театр — это душа и зеркало общества. Абсолютно не согласен с определением «театральная нация». Театр – это явление общепланетарное и имеет синтетический язык и доступен каждому народу. Что уж говорить о нашем театральном наследии. Традиционный площадной театр, идущий корнями из глубин веков. До сих пор мы его традиционно вспоминаем на празднике Новруз.

А также мы подарили миру свою линию в опере «мугам" и тем самым внесли свою лепту и обогатили театральный мир. Мы любим театр, мы его понимаем. Пришло время, когда мы должны за него голосовать своим посещением и участием в театральной жизни. Вы можете любить театр, вы можете его ненавидеть. Только не будьте к нему равнодушны.

Я очень благодарен Пространству современного искусства YARAT и лично Аиде Махмудовой за возможность передать свои знания и свой опыт азербайджанскому зрителю.

М.А.Р. – это ваш театральный праздник. Добро пожаловать!» (Камран Шахмардан, художественный руководитель Фестиваля М.А.Р.).