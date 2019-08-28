Эрдоган: «После встречи с Путиным Асад был предупрежден»

Ситуация в Идлибе неприемлема для Турции, Анкара принимает меры для защиты своих интересов, сказал журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Против наших наблюдательных пунктов №9 и №10 были совершены атаки. После того как мы обсудили эту ситуацию с уважаемым президентом РФ Владимиром Путиным, режим Асада был предупрежден. Ситуация в Идлибе для нас неприемлема, мы принимаем все меры для защиты наших интересов», - отметил турецкий лидер, добавив, что новая волна беженцев из Идлиба из-за продолжающихся там военных действий направляется в сторону Турции, сообщает Anadolu.

По словам Эрдогана, в рамках сессии Генассамблеи ООН запланирована его встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом, на которой он вновь обсудит ситуацию в Сирии.