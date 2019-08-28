Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки на 2019-й учебный год, в Центре военных игр Вооруженных Сил стартовало командно-штабное учение с компьютерной поддержкой, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Основной целью учения ставится совершенствование практических навыков по применению командирами и штабными офицерами сил и ресурсов в различных условиях, возникших в ходе организации и ведения боя.

Привлеченный к учениям личный состав с помощью симуляционных средств выполняет задачи по непрерывному, умелому и решительному управлению подразделениями в ходе боевой деятельности.